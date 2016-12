Filmsko: poskus pobega v novomeškem zaporu

NOVO MESTO – V nedeljo sta dva pripornika v oddelku zavoda za prestajanje kazni zapora v Novem mestu napadla pravosodne policiste in poskušala pobegniti, so danes sporočili iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Pravosodni policisti so ju obvladali in ju premestili v druge pripore. En pravosodni policist je zaradi poškodb ostal v bolnišnici na opazovanju.

Zvezala sta ga z brisačami

Kot so potek napada pojasnili v sporočilu za javnost, sta dva pripornika enega pravosodnega policista napadla in zvezala s trakovi iz brisač. Zatem sta napadla še druga dva pravosodna policista. Z uporabo plinskega razpršilca in strokovnih prijemov sta ju pravosodna policista obvladala. Eden od pripornikov je imel tudi nož, vendar ga pri napadu ni uporabil.

Vodja novomeškega oddelka uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bernarda Vranešič je na današnji novinarski konferenci povedala, da je bil eden od pripornikov slovenski državljan, rojen leta 1994, in drugi hrvaški, rojen leta 1977. Sicer sta bila v celici skupaj, eden od njiju je bil osumljen zaradi družinskega nasilja in drugi zaradi ponarejanja denarja. Eden od njiju je bil v Novem mestu priprt od novembra in drugi od avgusta. Pobega menda nista načrtovala, eden izmed njiju pa je bil oborožen s prirejenim nožem. Oba pripornika so že preselili iz Novega mesta.

Pripornika sta sicer v nedeljo ob 9. uri in 20 minut enega od pravosodnih policistov, ki je skozi okno na hodniku novomeškega zapora nadzoroval sprehod zapornikov na zaprtem dvorišču, onesposobila in ga zvezala, potem pa napadla drugega policista, ki je takrat enega od zunaj sprehajajočih pripornikov spremljal pri vrnitvi s sprehoda, in operativnega vodjo. Slednja sta nato pripornika obvladala in onesposobila.

Eden od napadalcev je sicer v času sprehoda odšel v knjižnico, katere vhod je ob oknu, drugi pa je se na hodnik napotil po pijačo v avtomatu.

Policist v bolnišnici

Okoliščine nedeljskega pobega in to, kako je eden od pripornikov prišel do prirejenega noža, še ugotavljajo. Eden od policistov je še na bolnišničnem opazovanju, drugi je danes na bolniškem dopustu, tretji v službi, je dejala Vranešičeva. Po njenih podatkih imajo sicer v novomeškem zaporu prostora za 35 ljudi, danes so imeli tam zaprtih 33, največ pa lani, ko je njihovo število v povprečju doseglo 42. Zadnji primer uspešnega pobega so v Novem mestu imeli leta 2011.

Glede varnosti v novomeškem zaporu je ocenila, da so dobro organizirani, priprte in zaprte pa nadzoruje 20 pravosodnih policistov. Njihovo delo in naloge opredeljuje načrt varovanja, sicer pa jih bo analiza v okviru preiskave nedeljskega dogodka opozorila na morebitne pomanjkljivosti, je še povedala Vranešičeva.

Po podatkih republiške uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so v zadnjih petih letih zabeležili skupaj 22 poskusov pobegov zapornikov in pripornikov. Od teh dva na Dobu, tri v Novem mestu, štiri v Mariboru, v Rogozi enega, v Radečah 11 in v mariborski forenziki še enega.