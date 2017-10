Filmsko: najbolj znani kmet ob vlomu naletel na psa

LJUBLJANA – Najbolj znani resničnostni kmet v Sloveniji Fahrudin Čaušević, ki ga Slovenci zaradi sodelovanja in zmage v šovu Kmetija: Nov začetek bolj poznajo pod vzdevkom Faki, že nekaj časa bije drugo bitko – na sodišču. Kot vse kaže, bo trajala še nekaj časa, saj konca sojenja kar ni in ni na vidiku. Začeti bi se moralo znova, ker je od prejšnjega srečanja strank s sodnim senatom, ki mu predseduje ljubljanska okrožna sodnica Irena Škulj Gradišar, minilo več kot tri mesece. Kljub vsem zaslišanim pričam zadeva za sodišče očitno še ni povsem jasna, saj se je senat zdaj odločil, da postavi še izvedenca antropologa, ki bo ugotavljal, ali je storilec, ki ga je po dejanju posnela nadzorna kamera pred vhodom v blok, res Faki.

Preplašeni terier

Faki je obtožen storitve poskusa kaznivega dejanja velike tatvine v sostorilstvu, ker naj bi z za zdaj še neznanim storilcem 9. novembra lani okoli 20.15 vlomil v blok na Cesti dolomitskega odreda 6 v Ljubljani in nato v stanovanje v najvišjem nadstropju. Obtoženec vseskozi trdi, da s tem nima nič. Zanimivo je tudi, da storilca iz stanovanja nista nič odnesla, čeprav so bili v njem, kot je včeraj povedal njegov lastnik Vidomir Korošec, prenosni računalnik, fotoaparati in podobne tehnične stvari.

Po vlomu je storilca, ki sta imela na glavi masko z odprtinami za oči, videl stanovalec bloka.

»Iskali so precej stvari, a mi v stanovanju nismo imeli nobenih vrednejših,« je povedal. Ob vlomu je bil v prostorih tudi njihov pes jorkširski terier in bil pozneje vidno preplašen. »Veseli smo bili, da je ostal cel,« je še dejal Korošec. Da nekaj ni v redu, so posumili takoj ob prihodu domov, saj so bila vrata odklenjena, balkonska pa odprta. Takrat je zaslišal tudi ropot, zaradi česar je pomislil, da je vlomilec še v stanovanju. Alarma sicer niso prižgali, saj v tako visokem nadstropju bloka takega vloma niso pričakovali.



Po filmsko v stanovanje Fahrudin Čaušević in neznani storilec sta po prepričanju tožilstva po filmsko vlomila v stanovanje. Oškodovanec Vidomir Korošec, ki je okoli 22. ure tistega dne prišel domov, sprva ni pomislil, da bi stoilca vlomila skozi balkonska vrata. V blok naj bi prišla skozi prezračevalni jašek, v petem nadstropju z lestvijo skozi vzdrževalni jašek na streho, se po lestvi spustila do stanovanja in vanj vlomila.