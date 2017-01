Filmsko: 15-letnik ukradel gorivo in bežal pred policistom

LJUBLJANA – Policisti so v nedeljo 25. decembra, nekaj pred 2. uro, na Šmartinski cesti opazili roverja brez sprednje registrske tablice, ki je sunkovito odpeljal z bencinskega servisa. Vozilo so pričeli ustavljati, vendar voznik kljub večkratnim svetlobnim in zvočnim signalom ni ustavljal. Bežal je vse do Papirniškega trga, kjer je bilo vozilo ustavljeno, voznik in sopotnik pa sta beg nadaljevala peš. Policisti so uspeli prijeti 15-letnika, sopotnik pa je zbežal neznano kam.

Ugotovljeno je bilo, da je mladoletnik skupaj z neznanim osumljencem izvršil tatvino goriva (za 18,89 EUR), nato pa zbežal s črpalke na Šmartinsko cesto v smeri avtoceste in pri tem trčil še v prometni znak. Vozilo so policisti zasegli. Prav tako bodo podali kazensko ovadbo, so še sporočili iz PU Ljubljana.