Filmski policijski (u)lov: oboroženega lovili z blokadami

RAVBARKOMANDA – Tiskovna predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec sporoča, da so jih ob 3.17 obvestili o ropu bencinskega servisa na Ravbarkomandi v smeri proti Ljubljani.

Na kraju so policisti z zbiranjem obvestil ugotovili, da je na bencinski servis pripeljal moški, ki je v roki držal nož in pri blagajni od zaposlene zahteval denar. Ta mu ga je izročila, zatem pa je pobegnil. Policisti so na podlagi opisa moškega in njegovega vozila postavili blokadne točke.

V preiskavi so kriminalisti in policisti PU Koper v sodelovanju s kolegi s PU Ljubljana identificirali 49-letnega moškega iz Ljubljane. Ustavili in prijeli so ga nekaj minut po 8. uri v Ljubljani. Na kraju so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Trenutno je v policijskem pridržanju, kriminalisti nadaljujejo preiskavo.