Filmski obračun v Mariboru: med prehitevanjem je streljal na avto

MARIBOR – Danes ob 2.36 so policiste obvestili, da naj bi med 2.30 in 2.35 neznani voznik z neznanim vozilom v gozdu na Tezenski ulici v Mariboru prehitel vozilo, ki ga je vozil 34-letni Mariborčan. Med prehitevanjem naj bi neznana oseba večkrat ustrelila proti njegovemu vozilu in ga tudi nekajkrat zadela.

Med dogodkom je bil v oškodovančevem vozilu še 31-letni Mariborčan, vendar nihče od njiju ni bil poškodovan.

Policisti in kriminalisti še vedno opravljajo ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila, poroča PU Maribor.