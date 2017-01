Filmski beg: med vožnjo sta se voznik in sopotnik presedla

ČRNOMELJ – Črnomaljski policisti so v petek okoli 13. ure v Črnomlju s svetlobnimi in z zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila seat cordoba.

Kršitelj znakov policistov ni upošteval, ampak je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo, med vožnjo pa sta se s sopotnikom celo presedla. Ta je nadaljeval nevarno vožnjo, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v dvoriščna vrata stanovanjske hiše. Poleg voznika in sopotnika so bili v vozilu še trije potniki, so sporočili iz PU Novo mesto.

Med postopkom so policisti ugotovili, da je avtomobil najprej vozil 22-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in zoper njega zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznika (25), ki je povzročil prometno nesrečo, pa bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.