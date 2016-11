Filmska akcija: pijan in brez izpita bežal pred policijo

BREŽICE – Brežiški policisti so v soboto v okolici Brežic ustavljali 37-letnega voznika audija A6. Znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Izsledili in ustavili so ga v Dednji vasi in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola, poročajo novomeški policisti.

Med postopkom so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil. Audija so mu zasegli, mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.