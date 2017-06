Ferrari divjal z 201 km/h

MURSKA SOBOTA – Pomurski policisti so med nadzorom hitrosti na pomurski avtocesti ustavili 45-letnega državljana Madžarske. Voznik osebnega avtomobila znamke Ferrari švicarskih registrskih označb je vozil s hitrostjo 201 km/h, čeprav je hitrost na tej cesti omejena na 110 km/h. Voznika je doletela ustrezna sankcija, nato je lahko zapustili Slovenijo.



Pomurje je sicer predvsem tranzitna regija, saj območje na poti v druge države prečka veliko osebnega in tovornega prometa. »Tovorna vozila (avto)ceste močno obremenjujejo in nadzor slednjih je izjemno pomemben. V sklopu tega so policisti PPP Murska Sobota skupaj s policisti PP Gornja Radgona, PP Murska Sobota, PP Ljutomer, PP IU Murska Sobota izvedli tridnevni poostreni nadzor po metodologiji PEGAZ. V njem so sodelovali tudi cestninski nadzorniki Darsa in mobilni oddelek Fursa. Ugotovljenih je bilo 117 kršitev vožnje z neprimerno hitrostjo, 55 kršitev preobremenjenosti vozila in 18 drugih kršitev. Rekorder je bil Ferrari švicarskih registrskih označb,« je dejala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš.