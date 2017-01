Fantku (11) v glavo priletela raketa

Fotografija dečka ni zalegla, pokalo se je še naprej, poškodovani so novi in novi otroci. Foto: UKC Ljubljana

POSTOJNA – Še ena tragična zgodba prazničnega pokanja na prehodu iz leta 2016 v 2017, ki so jo kljub resnim opozorilom strokovnjakov in krvavim fotografijam zanamovale številne nesreče s pirotehniko .

Tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec poroča, da so bili na silvestrovo ob 19.23 »obveščeni, da se je v Postojni zaradi pirotehnike poškodoval 11-letnik. Policisti so ugotovili, da so trije otroci pred stanovanjsko hišo prižigali rakete. Delček ene od raket je po aktiviranju priletel otroku v glavo.«

Odpeljali so ga v zdravstveni dom, nato pa v ljubljansko bolnišnico, od koder so policiste obvestili, da ima površinsko poškodbo očesa. Policisti so podali poročilo na okrožno državno tožilstvo.