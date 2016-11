Fakija in brata prosi: vrnita vsaj šparovčka

LJUBLJANA – Okrožni kazenski sodnik Boris Gabrijel Hrovat je na včerajšnjem dopoldanskem nadaljevanju predobravnavnega naroka proti bratoma Čaušević ugotovil, da je na zatožni klopi le 35-letni Mirsad, 32-letni Fahrudin pa je »izostanek opravičil«. Le kdo ve, zakaj je sodnik rekel tako, če pa so skoraj vsi v sodni dvorani tedaj že vedeli, da Fahrudin na sodišče sploh ni mogel priti, saj je že od sredinega večera v policijskih prostorih za pridržanje, od koder so ga nekaj ur pozneje vklenjenega sicer pripeljali v sodno palačo, vendar pa pred preiskovalnega sodnika ter z novo kazensko ovadbo proti njemu.



Čisto svež policijski očitek na račun zmagovalca resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek je, da je v sredo zvečer s še dvema za zdaj neznanima osumljencema na Cesti Dolomitskega odreda vlomil v garažo, skozi katero so vstopili v notranjost stanovanjskega bloka ter nato vlomili v še eno od stanovanj. Pri tem jih je zalotil eden od oškodovancev, ki so ga poškropili s solzivcem. »Osumljeni je bil za tovrstna dejanja že obravnavan,« so v sporočilu za javnost pripisali policisti.

