Evri izginjajo: to je nova spletna prevara v Sloveniji!

MARIBOR – Slovenski kriminalisti so v zadnjih nekaj dneh imeli v različnih delih Slovenije opravka z novimi načini spletnih prevar, na katere policisti opozarjajo predvsem podjetja.

»Storilci dejanje izvršijo tako, da na elektronski naslov računovodstva oz. tajništva podjetja pošljejo lažno elektronsko sporočilo. To, brez preverjanja pristnosti pošiljatelja elektronske pošte, je videti kot pravo – kot bi ga poslal vodstveni delavec podjetja npr. direktor podjetja, v njem pa računovodji naroči, naj nujno plača nek račun v tujino. Pri tem v sporočilo v priponki račun tudi priloži. Če računovodja to stori, dejansko s tem oškoduje to podjetje za plačan znesek.

Policija ugotavlja, da v teh primerih ne gre za vdore v elektorske poštne strežnike, ampak dejansko za lažno elektronsko pošto poslano iz tujine. »Ugotavljamo tudi, da so pri večini podjetij številke transakcijskih računov, likvidnostnega stanja podjetja, davčne številke, elektronski poštni naslovi direktorjev, računovodstva ali tajništva dejansko vsakemu dostopni na spletu in s tem storilec nima teža z iskanjem novih žrtev,« izpostavlja Policijska uprava Maribpr. Vsem, predvsem podjetjem zato svetujejo, da naj jim njihovi vzdrževalci informacijskega sistema vključijo varnostni mehanizem »preverjanje pristnosti elektronske pošte«. Hkrati pa podjetja pozivajo, da naj ponovno proučijo, katere kontaktne podatke objavljajo na svojih spletnih straneh, predvsem e-naslove, ki jih storilci s pridom uporabljajo za storitev kaznivega dejanja.