Evakuirali sto let staro šolo

KRANJ – V starem poslopju je prvo šolsko uro prekinil glasno doneč zvok rdeče sirene, na katero je pritisnil Pavel Srečnik, ravnatelj Osnovne šole Stražišče. Iz kleti je v pritličje počasi silil filmski dim, ki bi poslopje zapolnil tudi, če bi v kotlovnici zares eksplodiralo. Iz razredov so se že trenutek zatem vsuli učenci in se mirno odpravili na dvorišče, kjer so z zanimanjem opazovali gasilce in njihova vozila, ki so se do šole pripeljala z vključenimi sirenami in modrimi lučkami. Ob šolski ograji so se že zbirali mimoidoči, ki bi tam stali tudi, če bi zares zagorelo.

»Vaja je del evropskega projekta Direct, v katerem poleg slovenskih gasilcev sodelujejo še naši črnogorski in češki kolegi. Cilj programa je, da lokalno skupnost seznanimo s področjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,« je povzel dolgoletni poklicni gasilec Miran Štular.

Poveljnik kranjskih gasilcev Andraž Šifrer je dodal, da v šolah in podobnih objektih predvidoma vsako leto potekajo vaje evakuacije: »Takšne vaje pripravljamo, da bi uporabnike seznanili z objektom, s smermi izhoda in zbirnim mestom.« Kranjski poklicni gasilci so tokratno vajo opravili s prostovoljnimi kolegi iz Stražišča in bližnjih Bitenj, ki bi se na teren podali tudi ob pravem alarmu.

Po vaji so se pričakovano izluščile šibke točke. »Predvsem se je potrdilo, da zna biti ozka cesta, ki vodi okoli stare šole, ovira za široka gasilska vozila. Kotlovnica bi lahko ob okvari pomenila potencialno nevarnost, zato razmišljamo o namestitvi požarnih vrat,« je po kako uro trajajoči vaji strnil ravnatelj Pavle Srečnik. Šola z 915 učenci, kolikor jih obiskuje centralno šolo in tri podružnice, je med največjimi v Sloveniji.

Staro šolo, ki je za vajo zagorela, obiskuje 195 učencev od 2. do 4. razreda. Po vaji jih je ravnatelj pohvalil, da so z učiteljicami tako, kot je treba, zapustili svoje učilnice.