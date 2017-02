Evakuacija zaradi požara, dvema na pomoč reševalci

HRASTNIK – V soboto ob 22.54 je na cesti 1. junija v Hrastniku zagorelo v stanovanju večstanovanjske zgradbe. Stanovalci so delno omejili požar pred prihodom gasilcev PGD Hrastnik mesto, Steklarna Hrastnik in Dol pri Hrastniku, ti pa so požar, ki je uničil stanovanje, dokončno pogasili, preventivno pregledali preostale prostore in iz objekta evakuirali sedem ljudi.

Reševalci NMP Hrastnik so na kraju samem oskrbeli moškega, ki se je nadihal dima, in žensko zaradi opeklin na roki, poroča uprava za zaščito in reševanje.