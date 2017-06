Evakuacija na Brniku! Našli sumljiv kovček

BRNIK – Policisti so na območju letališča Jožeta Pučnika na Brniku našli zapuščen potovalni kovček, ki ga obravnavajo kot možen sumljiv predmet.

Na Letališču Jožeta Pučnika so zaradi sumljivega zapuščenega kovčka evakuirali območje ob tamkajšnjem gostinskem lokalu. Policisti so okoli območja potegnili policijski trak, poroča 24ur.

Zato so območje zavarovali in na delu letališča omejili gibanje. Kot so sporočili s policijske uprave Kranj, preiskava še poteka.

Po besedah tiskovne predstavnice družbe Fraport Slovenija Brigite Zorec letalski promet na letališču poteka nemoteno.