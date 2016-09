Esmeralda ni zbežala, poglejte, kaj je storila

Esmeraldo so sorodniki očitno našli. To fotografijo je včeraj objavila njena sestra. Foto: Facebook

MURSKA SOBOTA – V soboto se je na območju Murske Sobote dogajala prava drama, kajti sorodniki so pogrešili 18-letno Esmeraldo Horvat. Danes je policija sporočila, da so jo našli. In ne boste verjeli, kaj je Esmeralda storila v času, ko je bila pogrešana.

Esmeralda se je očitno poročila. Na to nas je opozorila bralka, ki je na facebooku opazila, da se je pojavil Esmeraldin novi profil. Na tem se je poleg njenega priimka Horvat pojavil še priimek Sarić. Očitno je njen mož postal Said Sarić, na facebooku pa sta objavila tudi skupno fotografijo, pod katero so jima prijatelji že čestitali in jima voščili vse lepo v zakonu.