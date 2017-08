Enostavno do denarja

MURSKA SOBOTA – Policisti PU Murska Sobota so v torek obravnavali pet kaznivih dejanj. Na Srednji Bistrici so neznanci vlomili v kantino, v Lukavcih so poškodovali fasado, v Gornji Radgoni in Murski Soboti pa osebne avtomobile. V Murski Soboti so odkrili tudi ponarejen bankovec za 200 evrov.

Kršitelji so kršili javni red in mir trikrat v zasebnem prostoru in enkrat na javnem kraju. Po posredovanju policistov so se pomirili.