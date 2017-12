Enkrat vlomilci uspešni, drugič ne

PORTOROŽ – V nedeljo ponoči je nekdo poskušal vlomiti v lokal na bencinskem servisu v Portorožu, vendar mu to ni uspelo. Nastala je le škoda zaradi poskusa vloma. Neznancem pa je uspelo vlomiti v lokal v Hrastovljah, od koder so odnesli blagajno in lastnika oškodovali za 100 evrov.