Enega oskrbeli takoj, dva odpeljali v bolnišnico

ČRNOMELJ – Ob 10.51 sta v Črnomlju trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so eno poškodovano osebo na kraju nesreče oskrbeli, dve pa odpeljali v bolnišnico v Novo mesto, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, do prihoda policistov usmerjali promet, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečencev in preprečili nadaljnje iztekanje motornih tekočin. Za čiščenje cestišča so poskrbeli dežurni delavci Komunale Črnomelj.