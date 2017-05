DOMŽALE – Ob 13.22 sta na cesti Volčji Potok–Radomlje trčila osebno vozilo in motorist. Posredovali so poklicni gasilci CZR Domžale, zavarovali kraj prometne nesreče, nudili pomoč poškodovancem do prihoda reševalcev in pomoč pri prenosu do reševalnega vozila.

Reševalci NMP Domžale so eno osebo prepeljali v bolnišnico, druga pa je na pregled odšla sama.