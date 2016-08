Ena oseba poškodovana v nesreči na Dunajski

LJUBLJANA – Ob 4.07 sta v križišču Štrukljeve in Dunajske ceste v Ljubljani trčili osebni vozili. Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in posuli iztekle tekočine.

V nesreči se je poškodovala ena oseba, to pa so reševalci RPL prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.