Ena oseba poškodovana v nesreči

HAJDINA – V petek ob 16.16 sta na razcepu Draženci v občini Hajdina trčili osebni vozili. Ena oseba se je pri tem poškodovala.

Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči s Ptuja.

Gasilci PGD Ptuj so odklopili akumulatorja vozil, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe, razsvetlili kraj nesreče in pomagali avtovleki pri nalaganju vozil, je poročala uprava za zaščito in reševanje.