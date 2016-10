Ena oseba poškodovana v nesreči

TREBNJE – Ob 17.03 sta na cesti Male Dole-Žužemberk pri odcepu za Babno Goro, občina Trebnje, trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so jo oskrbeli na kraju in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali policistom in reševalcem ter očistili cestišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.