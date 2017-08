Ena oseba poškodovana

ARTO – V sredo ob 22.14 sta pri naselju Arto, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Pri tem se je poškodovala ena oseba.

Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja vozil, posipali cestišče in odstranili vozilo odstranili ter nudili pomoč reševalcem in avtovleki.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Sevnice so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v brežiški urgentni center, je poročala uprava za zaščito in reševanje.