Ena oseba mrtva, druga neodzivna

DOMŽALE, KAMNIK – Ob 10.22 so na Kamniški cesti v Domžalah gasilci CZR Domžale ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem so našli mrtvo osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Nekaj minut pred tem pa se na Zikovi ulici v Kamniku na klice ni odzivala občanka. Še pred prihodom gasilcev PGD Kamnik je vrata odprl ključavničar, gasilci pa so neodzivno osebo oskrbeli in jo predali reševalcem.