Ena oseba hudo poškodovana v nesreči

DRAGOMELJ – V nedeljo ob 20.31 sta na cesti Šentjakob–Domžale v Dragomlju (občina Domžale) trčili osebni vozili. Dve osebi sta se pri tem poškodovali, ena od njiju huje.

Poklicni gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč pri imobilizaciji poškodovanih oseb. Odklopili so akumulatorja na vozilih, posuli in počistili cestišče ter z razsvetljavo nudili pomoč policiji, poroča uprava za zaščito in reševanje.