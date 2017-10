En pes pokončal jagenjčka, drugi ugriznil pešca, tretji kolesarja

MURSKA SOBOTA – V ponedeljek so policisti obravnavali tri napade psov.

Okrog 9. ure je na območju Radencev sosedov pes pokončal dva jagenjčka. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je pes prišel na dvorišče prijavitelja in ju pokončal. Lastniku psa je bil izdan plačilni nalog.

Okrog 10. ure je v Beltincih pes na povodcu med pogovorom ugriznil moškega v nogo. Ta je poiskal zdravniško pomoč, tistemu, ki je peljal psa na povodcu, pa je bil izdan plačilni nalog.

Okrog 17. ure je na območju Ljutomera kolesarja napadel pes in ga ugriznil. Napadenec je poiskal zdravniško pomoč. Policisti o zadevi še zbirajo obvestila.

Pri PU Murska Sobota opozarjajo: »Pes naj bo med sprehodom ves čas na povodcu, doma pa je treba storiti vse, da žival sama ne more zapustiti kraja bivanja. Te ukrepe je treba stalno izvajati in so v skladu s predpisi o zaščiti živali, namenjeni pa so preprečevanju nevarnosti. Zato vsem lastnikom oziroma skrbnikom svetujemo, da poskrbijo za ustrezno zavarovanje svojih živali.«