En obisk mu je prinesel deset tisočakov

MARIBOR – Vodja izmene na PU Maribor Nikolaj Zrim poroča, da so na območju mesta Maribor obravnavali vlom v stanovanjsko hišo, kjer so policisti na kraju ugotovili, da je neznani storilec v času med 2. in 3. decembrom z orodjem nasilno odprl okno in splezal v notranjost.

V hiši je nato pregledal vse prostore in odtujil več kosov zlatnine. S tem je lastnika oškodoval za okoli 10.000 evrov.