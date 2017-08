En dan, deset kaznivih dejanj

MURSKA SOBOTA – V torek so policisti PU Murska Sobota na področju kriminalitete obravnavali deset kaznivih dejanj.

Na območju Ljutomera tatvino in dve goljufiji, v Murski Soboti tatvino in poškodovanje tuje stvari, odkrili pa so tudi ponarejeni bankovec. Na območju Gornje Radgone so zabeležili tatvino kolesa, v Lendavi ponarejeno listino ter na območju Gornjih Petrovcev izsiljevanje in vlom v športni center.