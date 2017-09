Elektrika v hlevu ubila tri krave

Hrast so razžagali in odstranili člani PGD Dol pri Ljubljani. Foto: Marko Feist

PODGORA PRI DOLSKEM – Zaradi večdnevnega obilnega deževja in namočene zemlje se je v Podgori pri Dolskem v občini Dol pri Ljubljani v nedeljo zgodaj zjutraj zgodila nenavadna nesreča, o kateri bodo domačini zagotovo še nekaj časa govorili. »Le kako je to mogoče?« se bodo spraševali kot gospodar kmetije Tone Šimenc in sin Tone.

Skopo poročilo Uprave RS za zaščito in reševanje pravi: »Ob 1.45 se je v Podgori pri Dolskem v občini Dol pri Ljubljani zaradi razmočenosti terena in starosti podrlo drevo in padlo na električne vodnike, ti so se pretrgali in padli na hlev, v katerem je bilo govedo. Zaradi električnega toka so tri poginila.«

