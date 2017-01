Elektrika ga je stresla do smrti, oživljali so ga zaman

VITANJE – Ob 12.26 se je v Rakovcu (občina Vitanje) pri čiščenju dreves in vejevja pod daljnovodom pripetila delovna nesreča. Domnevno je električni udar poškodoval delavca, ki je na kraju obležal neodziven, prisotni na kraju pa so ga pričeli oživljati.

Posredovali so gasilci PGD Vitanje, ki so pomagali pri oživljanju z AED do prihoda reševalcev NMP Slovenske Konjice. Kljub hitremu odzivu in trudu vseh sodelujočih je delavec umrl na kraju nesreče.

Okoliščine nesreče preiskujejo policisti, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Pri PU Celje nam je pristojna za dajanje informacij Milena Trbulin potrdila, da je do smrtne delovne nesreče prišlo, več pa o njej ni mogla povedati.