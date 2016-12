Električna napeljava v ognju

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Ob 11.57 je na Vrtnarski poti v Leskovcu pri Krškem v garaži stanovanjskega objekta zagorela električna inštalacija, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Krško so požar pogasili, prezračili prostore in jih pregledali s termokamero. Gasilci PGD Leskovec pri Krškem so zavarovali cestišče in kraj dogodka. Poškodovana je električna napeljava in uničeno okno na objektu.