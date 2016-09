Električna napeljava in izolacija sta se začeli taliti

CELJE – V sredo zvečer se je na Mariborski cesti v Celju v kurilnici objekta za izobraževanje pregreval motor za ogrevanje, zato se je začela taliti električna napeljava in izolacija.

Gasilci PGE Celje in PGD Celje-Gaberje so izklopili elektriko, zaprli plin, prezračili in pregledali območje. Varnostna služba bo do jutra varovala kraj dogodka, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.