Eksplozija v Hrastniku, gasilci hitro na pomoč

HRASTNIK – V torek ob 18.20 je v enem od podjetij v Hrastniku prišlo do eksplozije in požara števca zemeljskega plina.

Gasilci PIGD Hrastnik so pogasili ogenj in pregledali okolico, gasilci PGD Hrastnik mesto pa so s termokamero pregledali okolico požarišča. Poškodovanih ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.