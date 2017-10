Eksplozija na Ravnah, škodo ocenjujejo

RAVNE NA KOROŠKEM – Ob 4.00 je na Ravnah na Koroškem prišlo do eksplozije v peči za taljenje jekla. Ob tem so zagoreli električni in hidravlični kabli peči, zaradi vročine pa je počila vodovodna cev ob napravi.

Požar so pogasili gasilci KGZ Ravne na Koroškem in iz objekta izčrpali izteklo vodo. Višina škode ni znana, poroča uprava za zaščito in reševanje.