Eksplozija na Jesenicah

JESENICE – Kriminalisti so danes opravili ogled kraja nočne eksplozije v industrijskem objektu na Jesenicah. Ugotovili so, da je okoli 2. ure eksplodiralo staljeno jeklo, ki je v procesu obdelave steklo iz večje industrijske posode.

Po izlitju je prišlo do stika taline in ledu ali vode, kar je povzročilo večjo eksplozijo, ki je povzročila veliko materialno škodo. Poškodovana ni bila nobena oseba, eksplozija pa je bila omejena samo na notranjost objekta. O okoliščinah eksplozije kriminalisti še zbirajo obvestila, so sporočili iz PU Kranj.