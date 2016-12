Eksplozija? 36-letnica hudo poškodovana

UNEC – Policijska uprava (PU) Ljubljana je bila v soboto okrog 11.30 obveščena, da je v kurilnici stanovanjske hiše na Uncu prišlo do požara. Tja so bili napoteni gasilci in policisti. Ugotovljeno je bilo, da do požara in eksplozije vendarle ni prišlo, je pa domnevno zaradi dotrajanosti peči prišlo do povratnega sunka vroče vode in pare iz peči, pri čemer sta bila poškodovana 36-letna ženska in 33-letni moški. Oba sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v ljubljanski klinični center, po podatkih policije je ženska utrpela hude poškodbe.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili iz PU Ljubljana.