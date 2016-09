Eksplodirala je plinska jeklenka

SELNICA OB DRAVI – V nedeljo ob 20.54 je na Črešnjevcu ob Dravi, občina Selnica ob Dravi, v kletnih prostorih stanovanjske hiše eksplodirala mala jeklenka plina.

Začetni ogenj po eksploziji je delno pogasil že sosed, gasilci pa so ga do konca in pregledali prostore, je poročala uprava za zaščito in reševanje.