Eden zavajal, drugi kradel v hiši

MENGEŠ – V ponedeljek okrog 11.30 so policiste obvestili o tatvini iz hiše v Mengšu.

Z zbranimi obvestili so ugotovili, da sta se do hiše pripeljala neznana moška, stara okoli 35 let, srednje postave, z osebnim vozilom neznane znamke in tipa, srednje velikosti, modre barve. Oškodovanca sta ogovorila s pretvezo, da bosta izvajala dela zaradi napeljave cenejše elektrike.

Eden ga je nato zvabil iz hiše, drugi pa je vstopil v notranjost, kjer je pregledal prostore ter izvršil tatvino denarja in nakita v skupni vrednosti 1000 evrov.

Po dejanju je hišo neovirano zapustil in se sedel v vozilo, nakar je prisedel še drugi storilec in sta se odpeljala.

Policisti nadaljujejo preiskavo.