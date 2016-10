Eden si je postregel z zlatnino in denarjem, eden pa ni našel nič

RENČE, AJDOVŠČINA – V nedeljo zvečer so policiste obvestili o vlomu v eno od stanovanjskih hiš na območju naselja Renče v času odsotnosti stanovalcev. Neznanec je preiskal notranjost prostorov in odtujil za več tisoč evrov zlatnine (verižice, zapestnice … ) in gotovino.

Neznanec pa je vlomil tudi v stanovanjsko hišo v Ajdovščini. Pregledal je sobo, kasneje pa kraj zapustil, ne da bi si kar koli protipravno prilastil. Policisti bodo v obeh primerih ustrezno ukrepali.