Eden ponarejal, drugi kradel

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so v Murski Soboti policisti v zadnjih 24 urah obravnavali vlom v trgovino in tatvino goriva iz tovornega vozila, v Vanča vasi poškodovanje osebnega avtomobila, v Svetem Juriju tatvino mobitela in v Pincah ponarejanje listin, so sporočili iz PU Murska Sobota.