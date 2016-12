Eden ostal brez platišč, eden pa brez telefona

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so policisti v četrtek v Zenkovcih obravnavali tatvino avtomobilskih pnevmatik na platiščih, v Gornji Radgoni tatvino mobilnega telefona in v Lendavi grožnjo.

Obravnavali so tudi tri tatvine goriva na bencinskih servisih in štiri goljufije, so zapisali v poročilu PU Murska Sobota.