Eden jo je zamotil, drugi okradli

GROSUPLJE – V četrtek okoli 14. ure so policiste obvestili o drzni tatvini iz stanovanjske hiše v okolici Grosupljega.

Z zbranimi obvestili so ugotovili, da se je storilec v dopoldanskem času pripeljal do hiše oškodovanke ter jo zamotil s tem, da morata pogledati parcelo, kjer naj bi stal drog mobilnega operaterja. V tem času so drugi storilci vstopili v stanovanjsko hišo in iz prostorov odtujili gotovino.

Lastnico so oškodovali za nekaj tisoč evrov, poroča ljubljanska policijska uprava.