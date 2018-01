Eden ga je zamotil, eden pa spraznil hišo

MEDVODE – V petek malo pred 12. uro so bili policisti obveščeni o drzni tatvini na območju Medvod. Dva neznanca sta se z mazdo pripeljala do stanovanjske hiše. Eden od njiju je lastnika z različnimi vprašanji zamotil, eden pa je neopazno vstopil v stanovanjsko hišo ter iz nje odtujil gotovino in nakit.

Lastnik je bil oškodovan za nekaj tisoč evrov. Policisti zadevo še raziskujejo, poroča PU Ljubljana.