Dvema odnesli zlatnino

MURSKA SOBOTA – V nedeljo so policisti v Pomurju obravnavali eno prometno nesrečo, v kateri se je ena oseba lažje poškodovala. Obravnavani so bili še ena poškodba vozila na parkirnem prostoru in en primer povoženja divjadi, tri kazniva dejanja in tri kršitve javnega reda.

S področja kriminalitete sta bila v Gornji Radgoni obravnavana dva vloma v stanovanjski hiši. Odnesli so denar in zlatnino. Lendavski policisti so obravnavali kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari.