Dveletna deklica preživela padec iz tretjega nadstropja

AJDOVŠČINA – Minuli četrtek je bil morda zadnji vroč dan letošnjega poletja. Tudi v Ajdovščini je popoldne pripekalo, čeprav je z zahajajočim soncem potegnil piš. Nič nenavadnega za Vipavsko dolino. Po stari cesti iz Vipave smo zapeljali proti Ajdovščini in na krožišču zavili desno proti blokovskemu naselju Ribnik. Vprašali smo. »Zapeljite ob blokih in na vrhu zavijte desno proti vrtcu, tam v Bevkovi ulici 15 se je zgodilo. O bog, še danes se tresem,« nam je povedala črnolasa gospa, domačinka. Ko so v četrtek začele zavijati sirene, se je vračala iz službe.

Reševalci so na zelenici desno od vhoda v Bevkovi ulici 15 reševali dveletno deklico, ki je omahnila čez ograjo balkona v tretjem nadstropju bloka.



