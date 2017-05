Dveinpolletna mešanka žrtev koktajla strupov

Pozno ponoči so psičko odpeljali do dežurne veterinarske ambulante, ki v Ljubljani deluje pod okriljem veterinarske fakultete. Foto: Osebni arhiv

ŠKOFJA LOKA – Škofjeločanka Klavdija Šturm je še vedno pod močnim vtisom tistega večera, ko so med prvomajskimi prazniki reševali psičko Alex. »Dogodek bom prijavila policiji in veterinarski inšpekciji. To svetujem tudi vsem, ki bi se jim utegnilo ponoviti kaj podobnega,« pravi sogovornica, prepričana, da je nekdo na vrt njihove stanovanjske hiše odvrgel strup. Vprašanji, kdo in zakaj bi želel škodovati kužku, tudi po skoraj dveh tednih ostajata brez odgovorov. In kaj se je zgodilo v škofjeloškem predelu Kamnitnik, kjer v družinski hiši, obdani z ograjenim vrtom, živijo Šturmovi?



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«