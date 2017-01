Dve vozili s ceste, obe končali na strehi

SLOVENJ GRADEC – Ob 0.01 sta na relaciji Slovenj Gradec–Kotlje (občina Slovenj Gradec) dve vozili zdrsnili s cestišča in se prevrnili na streho. Gasilci PGD Slovenj Gradec so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila ter z avtodvigalom potegnili vozili nazaj na cestišče in ju postavili na kolesa.

Poškodovala se je ena oseba. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so jo odpeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec, poroča uprava za zaščito in reševanje.