Dve trčenji v dveh urah

KRANJ – Popoldne sta se v Kranju zgodili dve prometni nesreči.

Ob 14.24 sta v krožišču pri Planetu Tuš trčili osebni vozili. Gasilci JZ GRS Kranj so zavarovali mesto nesreče in iz vozil odklopili akumulator. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Čez slabi dve uri pa sta na Kidričevi cesti trčili še osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci JZ GRS Kranj so zavarovali mesto nesreče in nudili prvo pomoč poškodovanki do prihoda reševalcev.