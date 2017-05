Dve poškodovani kolesarki v Kranjski Gori

KRANJSKA GORA – V soboto ob 12.27 se je na adrenalinski kolesarski progi v Kranjski Gori poškodovala kolesarka. Reševalci GRS Kranjska Gora so s terenskim vozilom odšli do poškodovanke, jo oskrbeli, prepeljali do ceste in predali reševalcem.

Ob 14. uri pa se je na kolesarski prireditvi v Kranjski Gori poškodovala še ena kolesarka, in sicer si je zlomila zapestje. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so tja poslali policijo in reševalce.