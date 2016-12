PREDOSLJE – Ob 16.44 so v naselju Predoslje, občina Kranj, zaradi prometne nesreče posredovali gasilci JZ GRS Kranj. Kraj dogodka so protinaletno in protipožarno zavarovali ter ga razsvetlili, odklopili akumulatorja vozil in počistili razlite tekočine.

V nesreči sta se dve osebi poškodovali, poroča uprava za zaščito in reševanje.